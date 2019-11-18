Минск, , 08:21 — REGNUM Соглашение об углублении сотрудничества в рамка союзного государства между Минском и Москвой не будет подписано, если оно будет противоречить принципам суверенности и независимости Белоруссии. С таким заявлением обратился к журналистам президент страны Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он не намерен подписывать ни одного документа, не удостоверившись, что он не нарушает основного закона страны и составлен в соответствии с двумя главными принципами: суверенитет и независимость Белоруссии.

Ведя речь конкретно о Союзном договоре с Россией, Порошенко высказал сомнения в необходимости продления этого документа.

«А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно», — заявил белорусский лидер. По мнению президента, Россия создает для Белоруссии торговые барьеры. «Это неправильно», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы («Единая Россия») Константина Затулина, экономика Белорусии не способна выстоять без сотрудничества с Россией, а потому, ведя подобные разговоры, президент Белоруссии «пытается что-то выторговать».

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