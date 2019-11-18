Минск, , 08:19 — REGNUM Никто из представителей оппозиции не прошел в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии, сообщает 18 ноября Центральная избирательная комиссия республики.

По данным Центризбиркома, явка на прошедших парламентских выборах составила более 77%. На прошлых выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году явка составляла 74,7%.

Всего в Белоруссии 110 мажоритарных округов, от которых избирали 110 депутатов. На депутатские кресла претендуют 513 человек. По данным белорусских властей, в списки избирателей были включены 6,88 млн человек.

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