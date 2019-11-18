Киев, , 08:21 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия скрывает наличие американского гражданства, сообщил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук 17 ноября на своём telegram-канале.

По его информации, об американском гражданстве Арахамии стало известно из материалов судебного процесса 2010 года между ним и компанией Microsoft.

«Именно гражданство США Давид Арахамия получил как раз как сооснователь американской компании TemplateMonster, в которой он проработал семь лет и которую позже продал частному инвестфонду», — рассказал Мосийчук.

Он отметил, что Арахамия утаил факт наличия американского гражданства при подаче документов в Центральную избирательную комиссию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосийчук опубликовал видео, на котором глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов называет себя US Person. Таким образом, он подтверждает, что является либо гражданином США, либо иностранцем-резидентом США.

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