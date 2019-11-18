Ташкент, , 08:15 — REGNUM Горные подразделения Вооруженных сил Узбекистана и Казахстана провели совместную тренировку на территории узбекистанского полигона «Фориш», сообщили 18 ноября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

С казахстанской стороны на тренировке присутствовали военнослужащие центра горной подготовки ЦСКА. Подразделения отработали теоретические вопросы, методику горно-высотной, специальной и огневой подготовки, а также подхода и восхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 года горные стрелки из Узбекистана и Казахстана провели учения на горном полигоне «Фориш». Военнослужащие отработали огневую подготовку в горной местности.

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