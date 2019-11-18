Пекин, , 08:15 — REGNUM Россия, несмотря на своё могущество и величия, не лишена слабых сторон. Их как минимум четыре. Такое мнение высказал автор материала, опубликованного в издании Sohu.

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«Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в особенности из-за ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто не может её игнорировать», — отмечается в статье.

Однако есть у государства и свои слабости. Так, ахиллесовой пятой называют демографические проблемы России, которые начались ещё в во времена СССР, когда в ходе Второй мировой войны погибли 20 млн советских граждан. Затем по рождаемости ударил распад Союза. Это привело к диспропорции в отношении женского и мужского населения, а также нехватке рабочей силы. По мнению автором материала, эти проблемы актуальны до сих пор. Кроме того, современная российская молодёжь не торопится рожать детей.

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«Площадь территории России — 17,07 млн кв. км, а население — 140 млн человек, что мировой державе совсем не по статусу», — говорится в материале.

Также к числе слабых сторон журналисты назвали трудности в управлении многонациональным государством, экономические проблемы, а также не самое удобное географическое положение страны (имеется ввиду территории страны, расположенные в северных широтах). Также сюда отнесли и трудную международную обстановку, в частности, то, Москва является главным противником Вашингтона.