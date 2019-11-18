Сеул, , 09:35 — REGNUM Южная Корея и США не будут проводить планировавшиеся ранее совместные военные учения, чтобы поддержать дипломатические усилия в переговорах с КНДР и избежать провокаций. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявления министров обороны двух стран.

Главы оборонных ведомств Чон Кён Ду и Марк Эспер провели переговоры на полях международной конференции в Бангкоке и объявили о решении отложить учения Vigilant Ace. Ранее планировалось, что манёвры пройдут в значительно меньшем масштабе, чем двумя годами ранее, однако Пхеньян неоднократно призывал к их отмене в преддверии саммита глав США и КНДР, намеченного на декабрь.

Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа станут уже их третьей попыткой договориться и достичь реальных результатов. Саммиты в Сингапуре и Ханое в 2018—2019 годах привели лишь к заморозке северокорейской ракетно-ядерной программы и снижению военной активности США на полуострове, однако ситуация может вновь обостриться, если переговоры провалятся на этот раз, предупреждают политологи.