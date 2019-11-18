Тегеран, , 09:33 — REGNUM 17 ноября Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подверг резкой критике заявление Майка Помпео в поддержку протестующих в некоторых иранских городах, отметив, что их акции не имеют ничего общего с действиями умных интеллигентных людей. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Аббас Мусави отметил, что лживые и лицемерные заявления Госсекретаря США лишены искренности и симпатии. «Граждане нашей страны прекрасно об этом знают», — подчеркнул дипломат.

Раннее Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter написал: «как и полтора года назад, я хочу обратиться к иранским гражданам: Соединенные Штаты с вами».

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.