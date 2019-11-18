Каракас, , 07:34 — REGNUM Делегация дипломатов Венесуэлы во главе с послом Крисбейли Гонсалесом покинули Боливию в воскресенье, 17 ноября, после того, как правительство исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает издание Red Uno de Bolivia со ссылкой на заявление МИД Венесуэлы.

«13 официальных лиц, которые составляли миссию, и их семьи, в том числе семь детей и семь пожилых людей, были приняты в международном аэропорту имени Симона Боливара», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 15 ноября, пришедшее к власти в результате госпереворота правительство Боливии призвало венесуэльских дипломатов покинуть страну в связи с обвинением во вмешательстве во внутрение дела страны.