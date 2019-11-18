Тегеран, , 07:33 — REGNUM 17 ноября глава судебной системы Ирана Эбрагим Раиси заявил, что будет внимательно следить за тем, чтобы дополнительные доходы бюджета от повышения цен на бензин были потрачены в соответствии с планом правительства. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Эбрагим Раиси призвал все правительственные органы следить за тем, чтобы цена на субсидируемый бензин поднималась запланированными темпами, чтобы избежать таким образом дальнейшего скачка цен на топливо.

Он призвал правительство сосредоточить дополнительные доходы от продажи бензина в банках и фондах, чтобы в дальнейшем при их помощи стабилизировать экономику.

Глава судебной системы Ирана призвал службы безопасности страны «с умом выполнять свои обязанности по противодействию протестам», уважая при этом права митингующих граждан.