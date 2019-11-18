Пекин, , 06:50 — REGNUM Россию нельзя игнорировать ввиду ее «ужасающей военной мощи» и огромной территории, но несмотря на это у государства есть и слабые места. Перевод материала китайского издания Sohu публикует «ИноСМИ».

Первой проблемой является население России. Мировой державе, чья территория составляет 17,07 млн кв. км, не по статусу иметь население всего в 140 человек. Во-вторых, скрытую угрозу стабильности России представляют национальные и религиозные меньшинства.

Третьей проблемой, по мнению издания, являются экономические проблемы. Экономика, построенная на экспорте углеводородов, усугубляется неудачным географическим положением России.

«Обратившись к российской истории, можно заметить, что страна имеет талант к отвоевыванию земель, но не к управлению ими и экономическому развитию», — отмечают авторы статьи.

Четвертой проблемой России китайские аналитики считают трудную международную обстановку вокруг РФ. Давление, оказываемое на Москву из Вашингтона и Брюсселя, находит отклик также в позиции стран Восточной Европы. Недостаточна, по мнению авторов статьи, и поддержка России на Ближнем Востоке.

Несмотря на указанные трудности, Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, с мнением которых нельзя не считаться, отмечает китайское издание.