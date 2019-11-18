Куньмин, Китай, , 06:19 — REGNUM Согласно официальным данным, в Китае действует в общей сложности 275 законов, сообщает агентство Синьхуа.

Среди всех 275 законов, 44 приходятся на Конституцию и 44 конституционных закона, 34 гражданских и коммерческих закона, 89 административных закона, 71 экономических закона, 24 общественных закона, 1 уголовный закон, 11 процессуальных и непроцессуальных закона.

Данные были озвучены на симпозиуме по местному законодательству, прошедшему в городе Куньмин, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая 15 ноября.