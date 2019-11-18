Кемерово, , 05:58 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попросил жителей региона по возможности отказаться от дальних поездок из-за непогоды. По словам Цивилёва, накануне, 17 ноября, в Кузбассе выпала десятидневная норма осадков, а снег с метелями сохранится в течение сегодняшнего дня, 18 ноября. На дорогах ожидается гололедица.«В связи с этим дал поручение главам городов и районов обратить особое внимание на содержание дорог и работу коммунальных предприятий. Потребовал, чтобы в каждой территории был необходимый запас реагентов для обработки дорожного полотна; чтобы проверили работоспособность транспорта дорожных служб и обеспечили бригады аварийно-восстановительных служб оборудованием и материалами», — написал Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».По официальным данным, на уборке снега в регионе задействованы более 1,5 тыс. работников дорожных организаций и управляющих компаний, свыше 1 тыс. единиц дорожной техники. Количество техники может быть увеличено вдвое.«Обращаюсь с просьбой к жителям региона: по возможности откажитесь от дальних поездок, — написал Цивилёв. — Если это невозможно, тогда возьмите с собой в дорогу тёплые вещи, устройство для зарядки телефона. При движении в городе соблюдайте скоростной режим и будьте осторожными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузбасс пришли морозы. На прошедшей неделе погода в регионе была неустойчивая — снег, метель, ветер до 17 метров в секунду и гололёд.

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