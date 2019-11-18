Новосибирск, , 05:43 — REGNUM Руководить Новосибирским центром по проблемам домашних животных будет представитель отделения «Альянс Защитников животных» Светлана Слесарева. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

К работе в новой должности Слесарева вступит с 1 декабря 2019 года.

«Испытательный срок — 6 месяцев. После, мы проверим итоги работы нового руководителя Центра и примем решение о дальнейшей работе», — уточнил Локоть.

По данным Infopro54.ru, к прежнему главе учреждения Андрею Каркавину «накопилось немало претензий со стороны общественников-зоозащитников, депутатов, руководства города», а проверка Контрольно-счетной палатой выявила многочисленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Свой пост Каркавин покинул 22 октября 2019 года.