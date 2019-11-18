Москва, , 05:42 — REGNUM Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».

"Освобождена сама электростанция и прилегающая к ней территория, — заявил Фомичев. — Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо и Ракка».

По словам представителя командования, сотрудники станции «спокойно работают», не опасаясь террористов.

С понедельника, 18 ноября, российские военные приступят к патрулированию района вокруг ГЭС.

Напомним, стратегический энергетический объект был построен российскими и сирийскими инженерами около 20 лет назад. Во время гражданской войны ГЭС была захвачена боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).