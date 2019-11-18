Дальнеконстантиновский район, , 04:50 — REGNUM Рабочая поездка нижегородского губернатора Глеба Никитина в Дальнеконстантиновский район обернулась критикой муниципальных властей. Главе района Александру Чуевскому досталось за не расселённый аварийный дом, покосившийся забор и общий порядок в районном центре. Критику уже назвали «публичной поркой», а жители области поддержали её, отметив, что в других муниципалитетах ситуация также далека от идеала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глеб Никитин в Дальнеконстантиновском районе Government-nnov.ru

Ещё в июле 2019 года главе района было поручено расселить аварийный, полусгоревший дом на улице Кочина в рабочем посёлке Дальнее Константиново, но, приехав с очередным визитом, Никитин обнаружил, что его поручение так и не выполнено.

«Вам не стыдно здесь ходить по этим улицам? Мы вам возместим, я за свои слова отвечаю. Я вам много раз уже сказал, что мы вас поддержим. У вас ресурсы вообще есть какие-то? Ну что вы не можете порядок навести в городе?» — заявил Никитин Чуевскому.

На это Чуевский пообещал всё исправить.

Досталось главе района и за благоустройство на улицах посёлках.

«Ну я вот проезжаю и смотрю на это позорище. Вот это что такое вообще? Давайте я это уберу! Если бы я знал, взял бы с собой топор да гвозди. Поправить ситуацию! Ну как вам не стыдно вообще?» — в ярости заметил губернатор, когда увидел в райцентре покосившийся, почти падающий на прохожих забор.

Никитин добавил, что понимает ситуацию с финансированием в районах, но не надо совсем-то из себя «бедных родственников делать».

Ожидалось, что губернатор примет участие в открытии одного из новых объектов, но тот решил вместе с главой района ещё и прогуляться по улицам Дальнего Константиново.

Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) на своей странице предложил устраивать разнос главам районов «почаще».

Нижегородцы также не остались равнодушны к ситуации:

«А ведь он ещё в Решетихе Володарского района не был, там с проходящих поездов видно кучи мусора повсюду, и заброшенные дома в самом центре поселка годами стоят и горят потихонечку. Может ему и там пристыдить кого следует?», «В районах жизнь течёт своим чередом и куда размеренное чем в городе, но не до такой же степени расслабляться, что даже элементарные вещи не делать», «Остальным главам, надеюсь, станет стыдно».

Напомним, в ходе поездки губернатор торжественно перерезал ленточку на новом физкультурно-оздоровительном комплексе в районном центре муниципального образования, осмотрел строящийся детсад на 60 мест и напомнил о персональной ответственности глав за соблюдение сроков по нацпроектам.