Ла-Пас, , 04:30 — REGNUM О недопустимости оправдания вооруженных репрессий против собственного народа заявил бывший президент Боливии Эво Моралес. Соответствующее сообщение политик опубликовал в сети Twitter.

Боливийские военные Israel_soliz

«Адвокаты «своры» сейчас пытаются оправдать вооруженные репрессии. Уважение к жизни выше любого указа или политического решения», — заявил Моралес, подчеркнув, что конституционный, этический и моральный долг полицейского — это забота о жизни граждан.

По мнению экс-президента, приняв указ об освобождении силовиков от уголовной преследования, правительство пытается уйти от ответственности за смерти 24 граждан.

Однако эти смерти не должны остаться безнаказанными, считает Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моралес заявил об опасности гражданской войны. По словам экс-президента в Боливии собираются вооруженные банды, подстрекающие людей к насилию против сограждан.

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