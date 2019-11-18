Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп саркастически отреагировал на выступление на слушаниях в конгрессе сотрудницs внешней разведки и помощницs вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс. Комментарий по этому поводу глава Белого дома опубликовал в Twitter.

Президент порекомендовал Уильямс ознакомиться с расшифровками президентских звонков и прочитать о реакции по этому поводу представителей Украины.

«Затем ей следует встретиться с другими противниками Трампа, которых я не знаю, и о которых я почти никогда не слышал, и разобрать атаку на президента получше», — заявил американский лидер.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Дженнифер Уильямс назвала предложения президента Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому об инициировании расследования в отношении экс-вице-президента Джона Байдена и его сына «неуместными».

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