Тбилиси, , 03:00 — REGNUM Правительство Грузии и оппозиция должны восстановить доверие в ходе диалога. С таким совместным заявлением выступили посольство США и представительство Европейского союза, сообщает пресс-служба диппредставительства США в Грузии.

«Считаем важным начать неотложную работу между правительством, политическими партиями и гражданским обществом для восстановления доверия путем спокойного и взаимоуважительного диалога», — говорится в совместном заявлении.

При этом отмечается, что США и ЕС целиком поддерживают права мирных демонстрантов на свободу выражения своих требований к властям Грузии.

Напомним, 14 ноября в Тбилиси начались массовые акции протеста. По примерным данным в акциях протеста 17 ноября приняли участие около семи тысяч человек. Участники протеста перед парламентом потребовали отставки правительства Грузии.

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