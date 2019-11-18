Москва, , 01:38 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными направленные Киеву рекомендации экс-главы польского МИД и депутата Европарламента Витольда Ващиковского по возвращению Крыма. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике сообщил на своей странице в Twitter.

«Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши — вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине — лишён смысла», — уверен сенатор.

По мнению Пушкова, для означенного «рывка» Украине как минимум потребуются долгие годы, по истечении которых она не только не вернет Крым, но и потеряет Донбасс.

Напомним, ранее Ващиковский порекомендовал Киеву меры, необходимые, по его мнению, для возвращения Крыма и восстановления контроля над Донбассом. Украине необходимо придерживаться европейского курса и значительно улучшить состояние экономики.