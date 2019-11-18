Афины , , 01:19 — REGNUM Во время беспорядков в афинском районе Эксархия были арестованы 28 человек, еще 13 были задержаны полицейскими Афин, сообщает местная радиостанция «Athina 9.84».

По данным источника, ситуация в этом районе греческой столицы остается крайне напряженной. Протестующие с крыш домов закидывают улицы бутылками с зажигательной смесью.

Массовые беспорядки начались в центре Афин после прошедшего мирного протестного шествия к посольству США. Таким образом граждане отметили 46-ю годовщину восстания студентов.