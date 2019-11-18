Монтевидео, , 07:19 — REGNUM Бывший президент Уругвая Хосе Мухика (2010−2015) обратился к временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес с призывом не заниматься подавлением собственного народа. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

В открытом письме Аньес Мухика дал понять, что не оспаривает её власть над страной, и признал: «Политическая воля принадлежит Вам».

Тем не менее, политик предостерёг Аньес о суде истории:

«Сейчас самое время, когда Вы должны выбрать, какой Вас запомнит народ и история, история не только страны, но и мира».

Мухика выразил надежду на то, что временная глава Боливии «предпочтёт, чтобы её запомнили как человека, сумевшего остановить подавление своего народа в такое тяжёлое для всех время».