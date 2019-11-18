Варшава, , 09:26 — REGNUM Кроме Малгожаты Кидавы-Блоньской, никто не решился участвовать в выборах кандидата в президенты Польши от оппозиционной Гражданской коалиции. Тем временем срок выдвижения кандидатов заканчивается 19 ноября. Об этом сообщает польское новостное агентство Onet.

По данным собеседника новостного агентства, в партии нервничают из-за того, что больше никто не подаст заявление на участие в праймериз, так как в этом случае на внутрипартийных выборах кандидата в президенты единственным участником окажется Малгожата Кидава-Блоньская.

Onet сообщает, что идея проведения внутрипартийных выборов кандидата в президенты принадлежит председателю партии Гражданская платформа Гжегожу Схетыне. Это вызвало трения в отношениях между ним и Кидавой-Блоньской, так как последняя считает, что кандидатом в президенты от оппозиции должна быть она и нет необходимости проводить праймериз.