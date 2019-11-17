Минск, , 21:25 — REGNUM В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборах, сообщает 17 ноября Центральная избирательная комиссия республики.

Выборы в Белоруссии © ИА REGNUM

Отмечается, что избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. По предварительным данным, явка на выборах составила 70,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Палату представителей национального собрания Белоруссии прошли по мажоритарной системе.

Всего в стране 110 мажоритарных округов, от которых изберут 110 депутатов. На депутатские кресла претендуют 513 человек. По данным белорусских властей, в списки избирателей включены 6,88 млн человек.

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