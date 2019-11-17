17 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

На любых выборах перед любым электоратом поднимается «вопрос корыта»: оставить около него старых уже разожравшихся свиней или подпустить туда поросят, молодых, неопытных и очень голодных. На последних выборах украинцы оказались благосклонны к поросятам. Но проблема осталась…

Андрей Ганжа, , 20:04 — REGNUM Американский адмирал Уильям Гарри Макрейвен (командующий силами специальных операций США в 2011—2014 годах) как-то, во время встречи со студентами университета Техаса, сказал: «Хотите изменить мир? Сначала заправь свою кровать». Сильный призыв, который стоило бы плакатом вывесить над всеми парламентами мира. Над украинским в первую очередь.

Украина

Потому что зарплата не только депутатов, но и вообще ТОП-персон, это неиссякаемый источник и пресс-скандалов, и социального напряжения. Ведь когда-то Конфуций заметил, что «когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным; когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным», и ведь был абсолютно прав. В моей стране о справедливости и речи не идет, а вот стремления ТОПов к богатству и ведром не вычерпаешь.

Причем речь идет не только о коррупции, но и о патологическом стремлении к высоким, очень высоким зарплатам менеджеров. Старт процессу дали после 2014 года привлеченные режимом Порошенко «высокоэффективные менеджеры» из-за рубежа. Мотивируя это тем, что «пацаны не поймут»: мол в случае недостаточной зарплаты в их «профессиональной нише» они потеряют лицо и авторитет. «Высокоэффективные» даже не вспомнили, что настоящий великий менеджер, Ли Якокка, вытаскивая из кризисной ямы концерн «Крайслер» положил себе жалование в 1 (ОДИН) доллар в год, хотя «Крайслер» давал ему 360 тысяч.

Концерн Якокка вытащил, чего нельзя сказать об «Укрпочте», «Украинской зализныце», «Нафтогазе» и иже с ними, чьи шефы назначили себе многомиллионные зарплаты и премии. Так Глава правления «Укрпочты» Игорь Смелянский в 2018 году не без удовольствия рассказал, что «Месячный оклад — 748 тысяч гривен в месяц. Большинство наших сотрудников считает, что я должен получать 40 тысяч. Это 10 зарплат почтальонов». Ну как в таких условиях не полюбить теорию Ленина о том, что «зарплата чиновника должна быть равна зарплате рабочего»?

Новая власть, судя по всему, намерена продолжать традицию, которую Конфуций назвал «стыдной». 1 сентября 2019 года гендиректором Государственного концерна «Укроборонпром» был назначен Айварас Абромавичус, не самый удачный министр экономического развития и торговли Украины в 2014—2016 годах. Он еще не успел ничего сделать, но заработную плату ему уже предложено увеличить в 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) раз до 1,5 млн гривен в месяц. И это при том, что вся оборонная промышленность Украины за последние 10 лет изготовила 1 (ОДИН) танк. Даже президент Зеленский был «в шоке».

Депутатский корпус пытается не отставать. По состоянию на середину 2019-го года украинские парламентарии зарабатывали в месяц около 28 000 гривен или около 1 000 долларов США. Это только зарплата, без каких бы то ни было депутатских доплат и бонусов, что более, чем удваивало получаемую сумму. Парламент «нового разлива» еще не успел толком заработать, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил повышение: «30−40 тысяч гривен — по меркам страны это много, по меркам Киева — это не очень много. Было бы правильно, чтобы заработная плата депутата была привязана к росту экономики. С другой стороны, важно понимать, что для того, чтобы не было коррупции, должно быть две вещи — достойная оплата труда и жесткий контроль. Кнут и пряник». С кнутом и ростом экономики пока просвета не видно, но с пряником все получилось. Средние зарплаты ординарных депутатов в сентябре составили 40−43 000 гривен (полная ведомость).

Опять-таки — экономического роста не наблюдается, но глава фракции «Слуг народа"заявил, что заработная плата народного депутата Украины должна составлять 100 тысяч гривен «чистыми»: «Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но, по крайней мере, это гигиеническая мера». Но это теория. На практике получается, что фракция сама становится «коррупционной группой влияния». Ведь доплата депутатам «в конвертах» это коррупция, правда?

В конце октября в информационном пространстве очень мощно прошла информация, что «слугам» доплачивают: «Руководители получили очень много — по 25−50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена — вроде замов главы фракции — по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по «десятке» и по «пятерке» в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам». И общая сумма «октябрьского транша» составила 1,6 миллиона долларов.

Депутаты фракции тогда дружно «ушли в отказ», но единство продолжалось недолго. Ведь нет опаснее врага, чем оскорбленная и отвергнутая женщина. А «слуги», после голосования законопроекта о земле, грубо исключили из фракции Анну Скороход, посмевшую проголосовать против «партийной линии». Анну обвинили, что она неоднократно предлагала депутатам «денежную материальную помощь», по три тысячи «на мандат». Молодая мажоритарщица из Киевской области в долгу не осталась: «Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по $3 тысячи. Тут зарплаты по $5 тысяч в конвертах. А вы говорите по 3 тысячи за решение в комитете».

И с этого момента стало абсолютно ясно: со сменой колоды правила игры не изменились: брали и будут брать. Что в парламенте, что в Офисе Президента, где недавно задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлану Кондзелю за вымогание взятки в 300000 долларов. Что в Кабинете министров, где активы банка мужа министра финансов Оксаны Маркаровой (Даниил Волынец, «Аккордбанк») за первое полугодие 2019-го выросли на 20 миллионов долларов.

На любых выборах перед любым электоратом поднимается «вопрос корыта»: оставить около него старых уже разожравшихся свиней или подпустить туда поросят, молодых, неопытных и очень голодных. На последних выборах украинцы оказались благосклонны к поросятам. Но проблема осталась…

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский «гений консолидации». ЗЕ