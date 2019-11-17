17 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Завтра Украине вернут корабли, которые сдались год назад в Керченском проливе.

Олег Сапожников, , 19:50 — REGNUM … 11 мая 1829 г. произошло событие в истории Русского флота, которое до сих не любят вспоминать моряки. В этот день русский фрегат «Рафаил» под командой капитана второго ранга Стройникова столкнулся с превосходящими силами турецкого флота. Не имея возможности оторваться от врага и попав в окружение, русский фрегат спустил флаг.

Украина

По Морскому Уставу сдача корабля в бою — несмываемый позор и для экипажа, и для самого корабля. Николай I так отреагировал на сообщение о сдаче «Рафаила»:

"Уповая на помощь Всевышнего, пребываю в надежде, что неустрашимый флот Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», не оставит его в руках неприятеля. Но когда он будет возвращен в власть нашу, то, почитая фрегат сей впредь недостойным носить флаг Русский и служить наряду с прочими судами нашего флота, повелеваю вам предать оный огню».

После войны состоялся военный суд. Приговор гласил:

«Капитана 2-го ранга Стройникова … за несообразное с законами собирание консилиума, причём нерешительностью своею вовлек в такую же нерешительность и всех подчинённых ему офицеров…; за неправильное донесение о сопротивлении нижних чинов и, что многие из них по причине качки не находились при своих местах и наконец, за сдачу фрегата без боя — казнить смертию. Офицеров за невоспрепятствование, по содержанию артикула 73, сдаче фрегата — казнить смертию. Нижних чинов, за исключением находившихся в крюйт-камерах, трюме и на кубрике, за неприятие мер, по силе того же артикула — казнить смертию по жребию десятого».

Император смягчил приговор:

«Лейтенанта Броуна, мичмана Вердемана, лекаря Дорогоневского, шкиперского помощника Цыганкова и всех нижних чинов — простить. Стройникова, лишив чинов, орденов и дворянского достоинства, сослать в Бобруйск в арестантские роты; прочих офицеров разжаловать в рядовые до выслуги».

Капитулировавший фрегат «Рафаил» был переименован турками в «Фазли-Аллах» (Дар Аллаха) и включён в состав турецкого флота. Четверть века спустя, во время Крымской войны в ходе Синопского сражения (18.11.1853) «Фазли-Аллах» был сожжён русскими кораблями «Императрица Мария» и «Париж». В своем донесении о Синопском сражении адмирал Нахимов среди прочего доложил:

«Воля Вашего Императорского Величества исполнена — фрегат «Рафаил» не существует».

Имя «Рафаил» больше никогда не присваивалось ни одному кораблю Русского флота.

P.S. Примечательно, что артиллерийским офицером на линкоре «Париж» во время Синопского сражения служил младший из сыновей Стройникова.