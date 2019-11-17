Париж, , 20:21 — REGNUM Здание Галереи Лафайет, расположенное на улице Осман в Париже, было закрыто из-за акций «желтых жилетов».

17 ноября несколько десятков демонстрантов из движения «желтых жилетов» провели акцию в здании Галереи Лафайет в Париже. Они добрались до III этажа магазина, после чего были выведены охраной.

Галерея останется закрытой до конца дня. Ранее в социальных сетях «желтые жилеты» призывали к проведению акций протеста в «храмах потребления» на подобии Галереи Лафайет.

16 ноября во Франции начались демонстрации «желтых жилетов», приуроченные к годовщине появления движения. В воскресенье, 17 ноября, протесты продолжились в несколько городах Франции. Ранее днем более 200 участников движение, включая его неформальных лидеров Жерома Родригеса и Присциллу Людовски, собрались в квартале Ле-Аль для проведения акции в честь годовщины основания движения.