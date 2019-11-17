Париж, , 19:05 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, результаты которого опубликованы в воскресенье, 17 ноября, институтом IFOP (Institute d'études et marketing en France et à l’international), рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до 33%, в то же время, по сообщению газеты le Figaro, 65% опрошенных выразили своё недовольство деятельностью президента и правительства.

Эмманюэль Макрон на предвыборном плакате (сс) Lorie Shaull

Рейтинг же премьер-министра Эдуара Филиппа в ноябре вырос до 37% (на один пункт по сравнению с прошлым месяцем).

Опрос проводился с 8 по 16 ноября, участие в нем приняли 1911 респондент возрасте от 18 лет.

Ниже всего рейтинг президента Франции опускался в декабре прошлого года во время акций протеста «желтых жилетов», достигнув значения в 23%. После этого до сентября 2019 рейтинг главы государства поднимался.