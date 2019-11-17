Москва, , 18:26 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия контракта по поставкам Эр-Рияду зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, об этом 17 ноября заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

В ведомстве напомнили, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» в 2017 году.

«В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», — сообщили в ФСВТС.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент России Владимир Путин на саммите в Анкаре, комментируя атаку боевых дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, рекомендовал властям потерпевшей страны подумать о приобретении у России зенитно-ракетных комплексов С-300 или С-400.

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