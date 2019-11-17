Минск, , 18:08 — REGNUM Белоруссия никогда не подпишет «дорожные карты» по интеграции с Россией, если они будут противоречить конституции республики. Об этом 17 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам … — независимости и суверенитету», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что не подпишет документы, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года запланированы торжественные мероприятия, посвящённые 20-летию договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.

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