Москва, , 18:02 — REGNUM В Госдуме интересуются позицией правительства РФ по минимальной зарплате бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Заксобрание Северной Осетии внесло в Госдуму законопроект, предполагающий «зарплатный минимум» для врачей, учителей и работников культуры.

«ЛДПР поддержит инициативу парламента Северной Осетии, посмотрим на аргументацию правительства», — сказал замглавы фракции в Госдуме, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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Он напомнил, что депутаты фракции предлагали увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тыс. рублей, освободить полностью от подоходного налога тех, кто получает на уровне двух МРОТ, ввести минимальный предел стоимости трудового часа на уровне ста рублей, при этом сохраняя единый МРОТ.

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«Но и эти меры, и другие предложения ЛДПР по повышению заработной платы, особенно для недооцененной бюджетной сферы, в большинстве случаев не поддерживались, прежде всего, правительством, и дальше по существующей логике не получали поддержки в Государственной думе», — указал Нилов.

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