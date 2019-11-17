Минск, , 17:32 — REGNUM Белорусы вложили в русский язык свою душу. Об этом сегодня, 17 октября в Минске заявил Александр Лукашенко.

Во время общения с журналистами он прокомментировал языковой вопрос в Белоруссии и подчеркнул, что в постсоветской республике он решён раз и навсегда. При этом Лукашенко не исключил, что роль белорусского языка со временем обязательно будет возрастать, сообщает президентская пресс-служба.

«Она уже увеличивается. Но вопрос языка у нас решен раз и навсегда», — приводятся в официальном сообщении слова Лукашенко.Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

Он напомнил, что соответствующее заявление он сделал в апрельском послании белорусскому народу и Национальному собранию. Лукашенко дал указание СМИ, как подходить к языковому вопросу в постсоветской республике.

«Не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Белоруссии. У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский. Вы понимаете — русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими воевали. Это наше общее достояние, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык! Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык! Что вы хотите потерять — разум или сердце?».

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