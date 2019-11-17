Минск, , 17:15 — REGNUM Один из лидеров польского мятежа, охватившего в 1863 году Северо-Западный край Российской империи, оказался гражданином постсоветской Белоруссии. Об этом сегодня, 17 октября в Минске заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прокомментировал роль польского бандита Викентия Константина Калиновского, которого местные русофобы и президентская пресс-служба называют «Кастусём» (т.е. «Костиком») и позиционируют борцом за нечто позитивное. Православная церковь и белорусские учёные считают иначе.

«Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории, там было очень много нюансов. Я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был человек нашего государства, и от этого никуда не денешься».Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

Калиновского судили за совершённые им преступления против государства и кровавый террор против крестьян и православного духовенства в Северо-Западном крае Российской империи (включавшем территории нынешних Белоруссии и Литвы). По приговору трибунала он был повешен в Вильно. Недавно белорусские националисты заявили о необходимости перезахоронения останков польского мятежника в Белоруссии.

Лукашенко считает, что не нужно трогать останки Калиновского, сказав: «Это моя позиция. Похоронили человека — пусть он там спокойно лежит».

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