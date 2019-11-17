Минск, , 17:12 — REGNUM «Мы родные, близкие — белорусы и россияне. Нам нечего делить», — заявил сегодня, 17 ноября Александра Лукашенко, комментируя отношения между Минском и Москвой.

Лукашенко рассказал, что пять-семь лет назад официальный Минск представил цифры своих затрат на совместные с Россией проекты, отметив: «И знаете, приходится так на так. Никто никому не должен. А сейчас ситуация еще больше обострилась. Вы же видите, что происходит: НАТО и другие войска, оборона, ракеты средней и малой дальности и так далее. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, может, и мы когда-нибудь вам пригодимся».

«Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо — посчитаем. Это стоит недешево», — добавил он.

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Лукашенко рассказал о тратах на содержание совместных с Россией объектов: «Мы когда-то считали. Я не стану называть цифры, чтобы потом меня там, в России (если не вы, то кто-то другой)… Они всегда выбирают какое-то слово и начинают бомбить так, как им хочется, хотя я даже не имел в виду этого».

Он также прокомментировал своё недавнее решение пересмотреть договор с Россией об охране госграницы Союзного государства. Пресс-служба президента Белоруссии приводит слова своего шефа: «Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим».

Комментируя свои же упрёки России за продажу Белоруссии военных самолётов Су-30СМ, Лукашенко сказал: «Я ничего бесплатно не хочу. Я хочу, чтобы это была приемлемая цена. А если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут».

Он также прокомментировал затраты Белоруссии на содержание общей с Россией системы противовоздушной обороны, поведав: «От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет».

Лукашенко напомнил, что ранее согласился, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России, была совместной и Минск не выставлял за это счёт. Однако «когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники… Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят».

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