Минск, , 17:09 — REGNUM «Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам», — заявил сегодня, 17 ноября Александра Лукашенко, комментируя отношения между Минском и Москвой.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — С россиянами мне всегда было комфортнее, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия — большая страна, у нас их, может, поменьше, но также хватает».

Он уточнил: «Поэтому если в России кто-то озабочен, что американцы уже нас потащили на Запад, это чепуха полная. С Лукашенко Белоруссию никто на Запад не потащит. Я знаю свою роль, свое место, знаю, как меня там оценивают, нас в целом. Но я не могу позволить, чтобы мы были отхожим двором ни у Европы, ни у Востока».

Ранее на эту тему: Лукашенко назвал Белоруссию «проходным двором»

Лукашенко сообщил также журналистам, что не понимает претензии России к Минску, который выстраивает отношения с Западом. Сторонников суверенитета постсоветской республики он призвал «не париться».