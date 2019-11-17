Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава собрал группу поддержки и вместе с ней запирает снаружи все ворота в парламент Грузии на большие амбарные замки. Об этом сообщает Sputnik.

«Ключи мы передадим народу. У нас есть право не дать изменникам Родины работать в парламенте», — заявил Угулава и добавил, что такая же участь ждёт входы Государственную канцелярию, министерства и прочие ведомства.

Напомним, 17 ноября в Тбилиси проходит масштабная акция протеста. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе.

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