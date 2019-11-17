Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Американское издание The New York Times опубликовало секретные документы Коммунистической партии Китая, в которых говорится о мерах по перевоспитанию меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Документы были переданы, как утверждает издание, одним из анонимных представителей властей Китая. В них содержатся советы, как отвечать на возмущения родственников пропавших уйгуров, которых, предположительно, поместили в так называемые воспитательные лагеря.

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Как следует из документов, родственникам необходимо отвечать, что уйгуры находятся в созданной правительством КНР «учебной школе», которую они «не могут покинуть».

«Если они не пройдут обучение и подготовку, они никогда не будут полностью понимать опасность религиозного экстремизма», — соответствующее пояснение, как утверждается в документах, должны дать чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских организаций, которые якобы нарушают права мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе Китая. По мнению Вашингтона, эти организации якобы причастны к нарушению прав человека.

Позже госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что его ведомство продолжает отмечать случаи «преследования, заключения под стражу и произвольных задержаний» уйгуров китайскими властями. Данное заявление было сделано им после встречи делегации уйгуров с представителями Госдепа США в Вашингтоне.

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