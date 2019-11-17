Тбилиси, 17 ноября 2019, 16:33 — REGNUM Участники акции протеста в Тбилиси перед парламентом озвучили свои требования. Об этом сообщает Sputnik.
Требования оппозиции озвучил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Протестующие требуют отставку правитества и проведения досрочных парламентских выборов. Также оппозиция настаивает на освобождении всех задержанных на акциях в Тбилиси в июне.
Вашадзе отметил, что протестующие не собираются расходиться и будут настаивать на осуществлении своих требований.
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