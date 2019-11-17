Москва, , 16:16 — REGNUM Прямой связи между проведением встречи в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) и принятием закона об особом статусе Донбасса нет, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прямой взаимосвязи между проведением саммита в нормандском формате и принятием закона об особом статуе Донбасса нет, но этот вопрос является краеугольным», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, встреча лидером «нормандского формата» может быть проведена до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский активно добивается проведения встречи в «нормандском формате». Россия поставила ряд условий для своего участия в этой встрече. Основным условием было разведение сил в Донбассе на двух пилотных участках. Это условие Украина с большим трудом, но смогла выполнить.

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