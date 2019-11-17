Афины , , 15:58 — REGNUM Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим выступил против давления политических деятелей, оказываемого на глав православных церквей, в связи с признанием так называемой ПЦУ. Соответствующее обращение иерарха Элладской Православной Церкви было опубликовано 16 ноября в греческом издании «Oukraniko».

Митрополит Серафим указал на то, что единство Церкви «сотрясается» после того, как была признана автокефалия новой церкви, которую греческий иерарх считает «раскольнической, крамольной и тиранической».

Также греческий митрополит осудил давление, которое оказывают «влиятельные политические силы» на церковных глав поместных православных церквей.

Архиерей указал, что следствием этого вмешательства является нарушение канонов церкви, вмешательство «в нормальный порядок нашей Церкви и серьезная церковная проблема, которая может быть решена только с помощью Всеправославный Собор».

Митрополит Серафим призвал к восстановлению мира, стабильности и единству духовенства и народа Украинской Православной Церкви под руководством главы УПЦ митрополита Онуфрия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Кипрской Православной Церкви заявил о непризнании им Епифания в качестве главы ПЦУ.

Читайте также: Иерарх Кипрской церкви заявил о непризнании раскольника Епифания