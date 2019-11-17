Тбилиси, , 14:20 — REGNUM США призывают власти Южной Осетии немедленно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили, задержанного по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом говорится в распространенном 16 ноября заявлении посольства США в Грузии.

Посольство также указало Цхинвалу на необходимость открыть пропускные пункты вдоль госграницы между Южной Осетией и Грузией. США вновь выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в «международно признанных границах» и призвали Россию вывести войска на «доконфликтные позиции».

Напомним, Гаприндашвили был задержан 13 ноября югоосетинскими пограничниками. Он обвиняется в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии 25 ноября арестовал его на два месяца.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководителям различных международных организаций с просьбой посодействовать освобождению Гаприндашвили, в том числе к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, назначенной главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

Напомним, в сентябре в ответ на провокационные действия грузинской стороны Южная Осетия заявила о закрытии КПП на границе с Грузией. 23 августа грузинские службы выставили вблизи югоосетинского села Уиста (Цнелис) незаконный блокпост. Южная Осетия потребовала убрать блокпост, однако Тбилиси ответил отказом. Делегации Южной Осетии и Грузии семь раз проводили технические встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Но разрешить ситуацию так и не удалось.

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