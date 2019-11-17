Минск, , 14:18 — REGNUM «Вы — бойцы видимого фронта», — такими словами приветствовал 17 ноября Александр Лукашенко членов избирательной комиссии на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Выступая перед представителями СМИ на избирательном участке, Лукашенко приказал жестко разобраться со случаями «давления» на избирательные комиссии, сообщает американское «Радио «Свобода». При этом он сказал: «Если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше не хотелось. Вы понимаете, как это умеют милиционеры делать».

Указав на случай, когда в подъезде дома председателя могилёвской участковой избирательной комиссии были распространены листовки с указанием на нарушение ею избирательного законодательства, Лукашенко сказал: «Открутим голову и повыкручиваем руки, кто будет таким образом себя вести».

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«Вот я пришёл и пошутил про избирательную комиссию, что это «бойцы видимого фронта». Они сегодня на передовой … Надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки валятся: мол, я в детстве и кошек убивал, и надзирателем был, и стрелял в кого-то — чего я только не делал! Абсолютное ложь! Никогда в жизни такого не было. Но, тем не менее, ушат грязи вылили. Но я терплю, не даю им предлогов, чтобы они перешли ко второму этапу», — сказал он.

Лукашенко пояснил: «Они думали, что я с безумным запалом буду на это реагировать. Ну чушь это, люди поймут. Ну фашисты. Было у них в Рейхе: чем больше ложь, тем больше люди в неё верят. Как-то так по-геббельсовски. И они это усвоили».