Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Правоохранители мобилизованы как в здании парламента Грузии, так и во дворе законодательного органа. Мобилизация большого количества правоохранителей связана с сегодняшней акцией гражданского движения «Позор» и оппозиции, которая намечена на 15:00 (14:00 мск). Об этом сообщает информагенство Интерпрессньюс.

Во дворе парламента кроме правоохранителей мобилизована пожарно-спасательная группа департамента неотложной помощи.

Напомним, 17 ноября в Тбилиси запланирована масштабная акция протеста против провала в парламенте избирательной реформы, согласно которой парламентские выборы в 2020 году должны были пройти по пропорциональной системе. Оппозиция намерена требовать досрочных парламентских выборов при временном правительстве.

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