Приштина, , 19:04 — REGNUM Со времен провозглашения независимости Албании в 1912 году многочисленная и хорошо организованная албанская диаспора за рубежом, и особенно в США, играла значительную роль в судьбе Албании и Косово. Так, албанцем был самый одиозный премьер-министр Албании православный священник Фан Ноли.

17 ноября было опубликовано интервью видного деятеля албанского лобби за рубежом, одного из создателей сети албанских бизнесменов, которая ныне действует во всех 25 странах на четырех континентах, где живут албанцы, Наим Дедушай дал интервью албанскому новостному агентству Telegrafi.

В своем интервью Дедушай рассказал, что именно благодаря американскому лобби за рубежом, Косово, про которое никто в мире не знал, оказалось в фокусе внешней политики США. Албанские лоббисты активно продвигали интересы Косово в ходе Косовской войны, что привело к бомбардировкам Сербии НАТО. По словам Дедушая, это требовало активной и самоотверженной работы в Вашингтоне и при ООН — каждую минуту лоббисты работали над освещением событий, происходящих в Косово, и рассказывали о сербских преступлениях против мирного населения. Два раза в месяц проходили протесты в поддержку УЧК (Армии освобождения Косово) перед ставкой ООН и Белым Домом, каждый месяц делались сообщения в New York Times, каждое из которых стоило свыше 100 000 долларов (в 1999 примерно 2 миллиона 460 тысяч рублей).

После провозглашения независимости Косово стремились обеспечить Косово международное признание.

Также албанское лобби обеспечивало поддержку США демократизации Албании.

Дедушай подчеркнул, что в настоящее время активность деятельности американского лобби за рубежом снизилась, что было связано с тем, что нынешние албанские государства не вели сотрудничества с албанской диаспорой, представители которой когда-то без всякой компенсации тратили свои средства на продвижение интересов албанцев, и вырази надежду, что новое руководство Косово будет осознавать мощь албано-американского лобби и будет тесно сотрудничать с ним.