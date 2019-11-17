Тирана, , 14:35 — REGNUM 16 ноября президент Албании Илир Мета пригласил представителей Фонда открытого общества, возглавляемого миллиардером Джорджем Соросом, а также представителей гражданского общества на встречу, посвященную обсуждению реформы судебной системы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, центральное место в дискуссии будет занимать ситуация, сложившаяся вокруг албанского Конституционного суда, который, напомним, уже несколько лет бездействует.

Также албанский президент намерен до 20 ноября провести встречу, посвященную судебной реформе, с представителями объединенной оппозиции, а затем обсудить проблему отсутствия верховенства права в стране с Советом албанских послов.

18 ноября албанский президент намерен подать в прокуратуру жалобу на главу совета по назначениям в системе защиты правосудия, Ардиана Дворани, которого Мета обвиняет в злоупотреблении полномочиями.

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