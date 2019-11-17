Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Представители и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» из регионов 17 ноября утром направились в Тбилиси для того, чтобы принять участие в масштабной акции протеста, запланированной в центре столицы. Из регионов в Тбилиси едут и сторонники «Альянса патриотов Грузии». Об этом сообщает Sputnik.

Грузия © ИА REGNUM

17 ноября в Тбилиси оппозиция запланировала масштабные акции протеста против провала избирательной реформы в парламенте и проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, масштабное протестное движение началось в Тбилиси после того, как парламент Грузии 14 ноября провалил избирательную реформу, предполагающую проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. Между тем председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал провести реформу еще во время июньских событий в Тбилиси. И при этом законопроект в парламенте провалили как раз мажоритарные депутаты большинства.

Оппозиция и гражданские активисты, обвинив власти в обмане, вышли на улицу. Против «Грузинской мечты» объединились более 20 ранее непримиримых оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие объявили бессрочную акцию у здания парламента в Тбилиси. Движение в центре на проспекте Руставели перекрыто демонстрантами, часть из которых дежурит на проезжей части ночью в палатках.

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По заявлению оппозиции, 17 ноября в Тбилиси начинаются сразу две масштабные акции протеста. У здания парламента соберутся сторонники более 20 оппозиционных партий, а на площади Республики, примерно в 100 метрах от них пожелавшие выступить отдельно сторонники партии «Альянс патриотов Грузии» и националистической организации «Грузинский марш».

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