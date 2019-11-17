Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:33 — REGNUM Бывший заместитель министра обороны Шри-Ланки Готабая Раджапакса одержал победу на президентских выборах, набрав порядка 50, 5% голосов избирателей, об этом 17 ноября сообщается Al Jazeera.

Несмотря на то, что данные предварительные, основной соперник Раджапакса, сын бывшего президента страны Саджит Премадаса признал свое поражение, поздравив конкурента.

«Для меня честь поздравить Готабая Раджапаксу с победой на президентских выборах», — подчеркнул Премадаса в комментарии изданию.

Напомним, выборы на Шри-Ланке проходили в условиях внутренних противоречий и экономического спада. Окончательные результаты народного волеизъявления станут известны позднее, сегодня 17 ноября.

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