Исламабад, , 12:27 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял решение отменить на два дня все официальные мероприятия, чтобы провести время с семьей, об этом 17 ноября сообщает Geo TV.

Как отмечает издание, все официальные и партийные мероприятия главы правительства были отменены. Имран Хан не проводил и не будет проводить никаких заседание в субботу и воскресенье, 16−17 ноября.

Напомним, премьер-министр Пакистана, вступивший в должность 18 августа 2018 года, за этот период работал практически без выходных. С членами семьи он будет отдыхать в своей резиденции Бани Гала в Исламабаде.

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