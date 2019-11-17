Киев, , 12:26 — REGNUM На Украине кроме украиноязычных живут еще несколько миллионов человек, разговаривающих на русском языке. Об это заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире программы «Народ против» на украинском телеканале ZIK.

Депутат поставил под сомнение, ведут ли к примирению и благосостоянию в стране заявления о необходимости «переломать через колено и заставить» говорить на украинском языке русскоязычных граждан Украины, проживающих на юго-востоке.

«А все заявления, которые касаются граждан Украины, которые живут на юго-востоке, которые являются русскоязычными и то, что хотят их переломать через колено и заставить их говорить на украинском, забыть про свои корни, культурные ценности. Это ведет к примирению у нас? Это ведет к благосостоянию в стране?» — задал риторический вопрос депутат.

Шевченко также подчеркнул многонациональность населения Украины.

«Мы многонациональная страна. У нас кроме украиноязычных живут еще много русскоязычных. А это и болгары, и греки, и евреи, и русские. Их не забывайте, несколько миллионов в Украине. Поэтому я сегодня подал обращение через парламентскую трибуну в МВД по поводу высказываний господина Остапа Дроздова, плюс я сделал запрос в национальную комиссию касательно того, чтоб они дали оценку свою правовую «5 каналу», так как они это транслировали, они сделали запись. Я считаю, там есть признаки межнациональной вражды по территориальному признаку. Я в своем обращении все четко написал. Я боролся и буду бороться с теми людьми, которые провоцируют межнациональную ненависть, вражду и неприятие других людей по расовой принадлежности, языковой, территориальной и национальной. Это мои абсолютные убеждения», — подытожил Шевченко.

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ИА REGNUM напоминает, ранее Евгений Шевченко принял участие в эфире российского Первого канала. Данный факт вызвал на Украине резонанс и критику в адрес депутата, который позже стал оправдываться за свое участие в эфире российского СМИ.

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Отметим также, что львовский журналист Остап Дроздов ранее в эфире украинского «5 канала» в эфире передачи «Рандеву» сравнивал жителей ДНР и ЛНР с животными. В отношении журналиста было подано заявление в полицию по статье о разжигании ненависти.

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