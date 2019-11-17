Киев, 17 ноября 2019, 12:26 — REGNUM На Украине кроме украиноязычных живут еще несколько миллионов человек, разговаривающих на русском языке. Об это заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире программы «Народ против» на украинском телеканале ZIK.
Депутат поставил под сомнение, ведут ли к примирению и благосостоянию в стране заявления о необходимости «переломать через колено и заставить» говорить на украинском языке русскоязычных граждан Украины, проживающих на юго-востоке.
Шевченко также подчеркнул многонациональность населения Украины.
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ИА REGNUM напоминает, ранее Евгений Шевченко принял участие в эфире российского Первого канала. Данный факт вызвал на Украине резонанс и критику в адрес депутата, который позже стал оправдываться за свое участие в эфире российского СМИ.
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Отметим также, что львовский журналист Остап Дроздов ранее в эфире украинского «5 канала» в эфире передачи «Рандеву» сравнивал жителей ДНР и ЛНР с животными. В отношении журналиста было подано заявление в полицию по статье о разжигании ненависти.
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