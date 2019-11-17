Тегеран, , 12:22 — REGNUM Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал решение правительства о повышении цен на топливо, об этом 17 ноября сообщает агентство Mehr.

Заявление последовало на фоне продолжающихся акций протеста, вызванных указанным решением властей Исламской Республики.

«Я не эксперт в этой области, но ранее я заявлял, что поддержу любое решение руководства всех ветвей власти», — отметил Хаменеи в комментарии изданию.

Напомним, правительство Ирана приняло решение повысить цены на топливо на 50%, что привело к акциям протеста, начавшимся в пятницу, 15 ноября. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.

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