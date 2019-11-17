Тегеран, 17 ноября 2019, 11:17 — REGNUM В результате акций протеста в Иране были убиты 11 манифестантов, об этом 17 ноября сообщает Kurdistan24.
Акции протеста проходят в основном в тех районах, в которых проживает курдское население.
Помимо погибших, свыше 90 человек получили ранения различной степени тяжести, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, акции протеста в Иране начались в пятницу 15 ноября. Причиной недовольства граждан стало решение властей поднять цены на бензин на 50%.
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